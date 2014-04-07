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Банки для масажу полімерні (317058) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Банки для масажу полімерні
Ціна в місті Київ
від 89,01 грн
Без рецепта
2 шт від 89,01 грн 2 шт від 75,70 грн 2 шт від 105,45 грн 1 шт від 112,69 грн 1 шт від 312,01 грн 6 шт від 253,25 грн 1 шт від 117,12 грн 4 шт від 229,65 грн 1 шт Немає в наявності
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В наявності в 132 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Бмп-35
Кількість штук в упаковці
2 шт.
Медичні вироби
Банки Інші ВМП