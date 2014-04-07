Медичні виробиІнші вироби для лікуванняБанкиБанки для масажу полімерні Банки для масажу полімерні (317058) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 89,01 грн Без рецепта 2 шт від 89,01 грн 2 шт від 75,70 грн 2 шт від 105,45 грн 1 шт від 112,69 грн 1 шт від 312,01 грн 6 шт від 253,25 грн 1 шт від 117,12 грн 4 шт від 229,65 грн 1 шт Немає в наявності Більше +5 В наявності в 132 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Селком Форма випуску Бмп-35 Кількість штук в упаковці 2 шт. Медичні вироби Банки Інші ВМП