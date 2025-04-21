Банки для масажу полімерні
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 58 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
176,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
191,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
203,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ №6
Селком
431,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
176,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
191,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
203,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ №6
Селком
431,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ №2
Селком
203,50
Економія при броні: -20,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
176,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
191,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
203,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ №6
Селком
431,70 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
176,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ №2
Селком
203,90
Економія при броні: -20,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
191,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
203,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ №6
Селком
431,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
176,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
191,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
203,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ №6
Селком
431,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
176,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
191,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
203,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ №6
Селком
431,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
176,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
191,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
203,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ №6
Селком
431,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
176,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
191,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
203,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ №6
Селком
431,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
192,87
Економія при броні: -20,22 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20, БМП-35, БМП-70 набір №1
Селком
433,95
Економія при броні: -22,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
176,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
191,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
203,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ №6
Селком
431,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
176,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
191,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
203,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ №6
Селком
431,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
176,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
191,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
203,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ №6
Селком
431,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
176,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ №2
Селком
203,50
Економія при броні: -20,50 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
191,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
203,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ №6
Селком
431,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
176,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
191,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
203,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ №6
Селком
431,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
176,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
191,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
203,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ №6
Селком
431,70 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ велика №1
Селком
227,00
Економія при броні: -26,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
176,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
191,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
203,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ №6
Селком
431,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.4 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
176,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
191,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
203,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ №6
Селком
431,70 грн