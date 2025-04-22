Банки для масажу полімерні
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 2551 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
176,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
191,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
203,90 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
144,10
Економія при броні: -4,32 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
185,30
Економія при броні: -5,56 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
176,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
191,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
203,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
176,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ №2
Селком
199,40
Економія при броні: -19,30 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
191,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
203,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
176,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
191,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
203,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
176,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
191,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
203,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
176,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
191,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
203,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
176,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
191,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
203,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
176,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
191,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
203,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
176,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
191,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
203,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
185,92
Економія при броні: -52,41 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
191,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
217,94
Економія при броні: -15,58 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
176,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
191,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
203,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
176,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
191,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
203,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
191,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
210,98
Економія при броні: -8,21 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
176,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
191,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
203,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
176,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ №2
Селком
199,40
Економія при броні: -19,30 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
191,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
203,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
176,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
191,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
203,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
176,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
191,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
203,90 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 27
1.2 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
176,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
191,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
203,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком