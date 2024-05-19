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БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ велика, №1 - Київ (229828) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (3)
157,99
Економія: -40,65 грн
117,34 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 5
Всього: упаковка (1)
139,50
Економія: -22,16 грн
117,34 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Берлінського Максима, 14
Всього: упаковка (1)
147,50
Економія: -30,16 грн
117,34 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Гузара Любомира, 28
Всього: упаковка (1)
146,50
Економія: -29,16 грн
117,34 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 48
Всього: упаковка (1)
139,50
Економія: -22,16 грн
117,34 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 8-А
Всього: упаковка (1)
150,99
Економія: -33,65 грн
117,34 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Шалімова Академіка, 69
Всього: упаковка (1)
156,50
Економія: -39,16 грн
117,34 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хотів, вул. Хмельницького Богдана, 1
Всього: упаковка (1)
170,99
Економія: -53,65 грн
117,34 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Українка, вул. Юності, 6
Всього: упаковка (1)
141,99
Економія: -24,65 грн
117,34 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростень, вул. Героїв Небесної Сотні, 25
Всього: упаковка (2)
133,50
Економія: -16,16 грн
117,34 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Умань, вул. Європейська, 60-Б
Всього: упаковка (1)
140,99
Економія: -23,65 грн
117,34 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ромни, бульв. Шевченка, 7/4
Всього: упаковка (1)
137,50
Економія: -20,16 грн
117,34 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Майборського, 16
Всього: упаковка (1)
129,50
Економія: -12,16 грн
117,34 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 42
Всього: упаковка (1)
129,50
Економія: -12,16 грн
117,34 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сарни, вул. Європейська, 9
Всього: упаковка (1)
139,50
Економія: -22,16 грн
117,34 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Сарни, вул. Бандери Степана, 7
Всього: упаковка (1)
146,50
Економія: -29,16 грн
117,34 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янець-Подільський, вул. Шевченка Тараса, 19
Всього: упаковка (2)
136,50
Економія: -19,16 грн
117,34 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Хотин, вул. Хмельницького Богдана, 15
Всього: упаковка (1)
156,99
Економія: -39,65 грн
117,34 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Хурсенка В'ячеслава, 58
Всього: упаковка (1)
143,99
Економія: -26,65 грн
117,34 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Тернопіль, вул. Шептицького, 19
Всього: упаковка (1)
139,50
Економія: -22,16 грн
117,34 грн