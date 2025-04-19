Банки для масажу полімерні
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 115 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
176,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
191,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
203,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ №6
Селком
431,70 грн
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
176,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
191,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
203,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ №6
Селком
431,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
176,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ №2
Селком
204,00
Економія при броні: -26,40 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
191,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
203,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ №6
Селком
431,70 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
2.8 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
176,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
191,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
203,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ №6
Селком
431,70 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
176,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
191,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
203,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ №6
Селком
431,70 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
176,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
191,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
203,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ №6
Селком
431,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
176,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
191,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
203,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ №6
Селком
431,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
176,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
191,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
203,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ №6
Селком
431,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
176,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
206,12
Економія при броні: -16,18 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
203,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ №6
Селком
431,70 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
176,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
191,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
203,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ №6
Селком
431,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
176,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
191,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
203,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ №6
Селком
431,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ №2
Селком
204,40
Економія при броні: -26,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
194,01
Економія при броні: -18,27 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
176,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
203,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ №6
Селком
431,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
176,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
191,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
203,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ №6
Селком
431,70 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
176,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
191,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
203,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ №6
Селком
431,70 грн