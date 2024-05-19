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БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20, БМП-35, БМП-70 набір, №1 - Київ (499565) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
383,00
Економія: -63,74 грн
319,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (1)
412,14
Економія: -79,58 грн
332,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Межигірська, 56
Всього: упаковка (1)
377,48
Економія: -61,67 грн
315,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (1)
378,77
Економія: -62,13 грн
316,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 1/12
Всього: упаковка (1)
388,91
Економія: -68,50 грн
320,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
384,84
Економія: -50,76 грн
334,08 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 10-А
Всього: упаковка (1)
381,16
Економія: -40,48 грн
340,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 40-А
Всього: упаковка (1)
352,36
Економія: -33,36 грн
319,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
Всього: упаковка (1)
408,03
Економія: -62,70 грн
345,33 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Попова Олександра, 2-В
Всього: упаковка (1)
363,26
Економія: -45,48 грн
317,78 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
Всього: упаковка (1)
362,20
Економія: -30,49 грн
331,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 41-А
Всього: упаковка (1)
346,00
Економія: -33,99 грн
312,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Всього: упаковка (1)
350,97
Економія: -32,24 грн
318,73 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 14-А
Всього: упаковка (1)
361,85
Економія: -44,47 грн
317,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 9-Ж
Всього: упаковка (1)
406,11
Економія: -56,18 грн
349,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 56/2
Всього: упаковка (1)
368,02
Економія: -30,66 грн
337,36 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 144-А
Всього: упаковка (1)
362,51
Економія: -42,63 грн
319,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Святошинська, 1
Всього: упаковка (1)
374,43
Економія: -30,34 грн
344,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ялтинська, 15
Всього: упаковка (2)
340,86
Економія: -23,07 грн
317,79 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 12-А
Всього: упаковка (1), набір (2)
359,18
Економія: -40,40 грн
318,78 грн
У місті Київ більше немає пропозицій з препаратом