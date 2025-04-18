Банки для масажу полімерні
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 299 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
194,90
Економія при броні: -19,60 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
191,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
203,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ №6
Селком
431,70 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
202,50
Економія при броні: -62,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
176,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
191,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
203,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20, БМП-35, БМП-70 набір №1
Селком
438,72
Економія при броні: -26,79 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ №6
Селком
431,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
176,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
194,39
Економія при броні: -9,52 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
203,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ №6
Селком
431,70 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20, БМП-35, БМП-70 набір №1
Селком
463,40
Економія при броні: -24,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
176,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
191,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
203,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ №6
Селком
431,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
176,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
191,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
203,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ №6
Селком
431,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
176,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
191,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
203,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ №6
Селком
431,70 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
252,00
Економія при броні: -67,76 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
176,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
191,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
203,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ №6
Селком
431,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
186,05
Економія при броні: -7,36 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
190,18
Економія при броні: -7,71 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
203,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ №6
Селком
431,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
176,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
203,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ №6
Селком
431,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
176,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
191,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
203,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ №6
Селком
431,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
176,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
191,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
203,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ №6
Селком
431,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
220,27
Економія при броні: -42,12 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
207,35
Економія при броні: -17,34 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ №6
Селком
431,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
176,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
203,59
Економія при броні: -13,60 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
203,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ №6
Селком
431,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
176,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
191,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
203,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ №6
Селком
431,70 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
185,25
Економія при броні: -5,56 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
176,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
191,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
203,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ №6
Селком
431,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20 №2
Селком
176,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-35 №2
Селком
191,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-70 №1
Селком
203,90 грн
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ №6
Селком
431,70 грн