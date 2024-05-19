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БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ , №2 - Київ (167352) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 39 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
156,50
Економія: -32,81 грн
123,69 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
Всього: упаковка (1)
154,99
Економія: -31,30 грн
123,69 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Русанівська / Русанівський, 8/2
Всього: упаковка (3)
167,99
Економія: -44,30 грн
123,69 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 7/2
Всього: упаковка (1)
150,99
Економія: -27,30 грн
123,69 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Всього: упаковка (1)
147,50
Економія: -23,81 грн
123,69 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 52
Всього: упаковка (1)
156,50
Економія: -32,81 грн
123,69 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Оболонська, 4
Всього: упаковка (1)
150,50
Економія: -26,81 грн
123,69 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ентузіастів, 7
Всього: упаковка (1)
155,50
Економія: -31,81 грн
123,69 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 3
Всього: упаковка (1)
152,99
Економія: -29,30 грн
123,69 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Теліги Олени, 17
Всього: упаковка (1)
147,99
Економія: -24,30 грн
123,69 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 9
Всього: упаковка (1)
158,99
Економія: -35,30 грн
123,69 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 18-В
Всього: упаковка (2)
159,50
Економія: -35,81 грн
123,69 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Васильківська, 15/14
Всього: упаковка (3)
105,45 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 4/1
Всього: упаковка (1)
137,50
Економія: -13,81 грн
123,69 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 34
Всього: упаковка (1)
158,50
Економія: -34,81 грн
123,69 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-В
Всього: упаковка (2)
148,99
Економія: -25,30 грн
123,69 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Табірна, 46/48-В
Всього: упаковка (1)
165,99
Економія: -42,30 грн
123,69 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Голосіївський, 108/1
Всього: упаковка (1)
155,99
Економія: -32,30 грн
123,69 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Відрадний, 24/93
Всього: упаковка (3)
155,99
Економія: -32,30 грн
123,69 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 71-Д
Всього: упаковка (1)
175,50
Економія: -51,81 грн
123,69 грн