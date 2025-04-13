Київ
Про товар
Ціни
канюлі внутрішньовенні
Канюля внутрішньовенна метелик Медікеа
9 препаратів
Знайти все в аптеках
Сортування:
По популярності
Фільтр
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE"
G22 №1
Допомога-I
від
5,95
грн
в 11 аптеках
Знайти в аптеках
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE"
G20 №1
Допомога-I
від
10,10
грн
в 6 аптеках
Знайти в аптеках
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE"
G27 №1
Допомога-I
від
2,10
грн
в 2 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE"
G25 №1
Допомога-I
від
2,20
грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE"
G18 №1
Допомога-I
від
10,50
грн
в 1 аптеці
Знайти в аптеках
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE"
G26 №1
Допомога-I
Немає в наявності
Знайти в аптеках
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE"
G23 №1
Допомога-I
Немає в наявності
Знайти в аптеках
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE"
G24 №1
Допомога-I
Немає в наявності
Знайти в аптеках
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE"
G21 №1
Допомога-I
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Форма випуску
G18
G20
G21
G22
G23
G24
G25
G26
G27
Показати всі
Ціни в
Київ
від
5,95
грн
Знайти все в аптеках
Характеристики
Виробник
Допомога-I
Форма випуску
G22
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
канюлі внутрішньовенні
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню