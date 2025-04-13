канюлі внутрішньовенні

Канюля внутрішньовенна метелик Медікеа

9 препаратівЗнайти все в аптеках
Сортування: По популярності
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE"
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE"
G22 №1
Допомога-I
від 5,95 грн
в 11 аптеках
Знайти в аптеках
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE"
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE"
G20 №1
Допомога-I
від 10,10 грн
в 6 аптеках
Знайти в аптеках
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE"
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE"
G27 №1
Допомога-I
від 2,10 грн
в 2 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE"
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE"
G25 №1
Допомога-I
від 2,20 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE"
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE"
G18 №1
Допомога-I
від 10,50 грн
в 1 аптеці
Знайти в аптеках
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE"
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE"
G26 №1
Допомога-I
Немає в наявності
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE"
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE"
G23 №1
Допомога-I
Немає в наявності
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE"
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE"
G24 №1
Допомога-I
Немає в наявності
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE"
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE"
G21 №1
Допомога-I
Немає в наявності
Ціни в Київ
від 5,95 грн
Знайти все в аптеках
Характеристики
Виробник
Допомога-I
Форма випуску
G22
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби