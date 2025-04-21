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Канюля внутрішньовенна метелик Медікеа
Канюля внутрішньовенна метелик Медікеа
Миколаїв
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Марсельська, 60
98.7 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
10,10
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 71
111.3 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
10,10
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 9-А
174.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
10,10
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Верхівцеве, вул. Центральна, 63-А
241.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
10,10
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 39
241.7 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
10,10
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
244.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G18 №1
Допомога-I
10,50
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 4
255.4 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
10,10
грн
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Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 5/1
255.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
10,10
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Нескорених, 59-М
266.7 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
10,10
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Прибережна, 6-В
266.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
10,10
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
275.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
10,10
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Вернигори, 4
277.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
10,12
Економія при броні:
-0,02 грн
10,10
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
277.3 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
10,10
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
277.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
10,10
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 320
277.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
10,10
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
278.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
10,10
Економія при броні:
-0,10 грн
10,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 43-А
278.4 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
10,20
Економія при броні:
-0,10 грн
10,10
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
279.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
10,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 145
279.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
10,10
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Незалежності, 29
280.7 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
10,10
Економія при броні:
-0,10 грн
10,00
грн
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