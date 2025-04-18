Канюля внутрішньовенна метелик Медікеа
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G22 №1
Допомога-I
13,90
Економія при броні: -4,66 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
2.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G22 №1
Допомога-I
13,90
Економія при броні: -4,66 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
4.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
4.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G22 №1
Допомога-I
14,70
Економія при броні: -4,80 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 116-А
4.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G22 №1
Допомога-I
13,40
Економія при броні: -4,85 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Русанівська / Русанівський, 8/2
5.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G18 №1
Допомога-I
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хороброго Святослава, 5
5.7 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G22 №1
Допомога-I
13,90
Економія при броні: -4,66 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
5.7 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G22 №1
Допомога-I
13,90
Економія при броні: -4,66 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Голосіївська, 13-А
5.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 47
5.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G22 №1
Допомога-I
9,30
Економія при броні: -3,35 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
7.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G22 №1
Допомога-I
13,90
Економія при броні: -4,66 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Краківська, 13
7.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G22 №1
Допомога-I
13,40
Економія при броні: -4,85 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хоткевича Гната, 8
7.7 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 18
8.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G22 №1
Допомога-I
9,30
Економія при броні: -0,06 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сосницька, 19-В
8.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Зарічна, 44-К
8.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 16-А
9.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
9.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G22 №1
Допомога-I
9,60
Економія при броні: -3,65 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Берестейський, 104
9.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G22 №1
Допомога-I
9,60
Економія при броні: -3,65 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 78
20.7 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I