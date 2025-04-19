Канюля внутрішньовенна метелик Медікеа
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках у Одеса
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 71
4.7 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 60
12.7 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 77-А
190.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 9-А
251.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 39
255.3 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 5/1
318.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Новодністровськ, кв-л 4-й, 6
337.7 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
338.7 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G18 №1
Допомога-I
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
340.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
342.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Вернигори, 4
342.4 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
10,12
Економія при броні: -0,02 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
343.4 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 320
343.7 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 43-А
344.3 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
10,20
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 145
344.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Синьоводська, 140
345.4 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
345.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
10,20
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
345.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
10,20
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Верхівцеве, вул. Центральна, 63-А
347.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Миронівка, вул. Перемоги, 10
352.4 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G18 №1
Допомога-I