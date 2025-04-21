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Канюля внутрішньовенна метелик Медікеа
Канюля внутрішньовенна метелик Медікеа
Кривий Ріг
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Верхівцеве, вул. Центральна, 63-А
90.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
10,10
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 9-А
109.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
10,10
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
110.3 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G18 №1
Допомога-I
10,50
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кам'янське, просп. Нескорених, 59-М
115.7 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
10,10
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Прибережна, 6-В
115.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
10,10
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 4
125.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
10,10
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
129.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
10,10
Економія при броні:
-0,10 грн
10,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
130.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
10,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 29
133.3 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
10,10
Економія при броні:
-0,10 грн
10,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 82
134.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
10,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Б
136.3 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
10,10
Економія при броні:
-0,10 грн
10,00
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Л
136.3 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
10,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 119-Д
136.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
10,10
Економія при броні:
-0,10 грн
10,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
136.7 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
10,10
Економія при броні:
-0,10 грн
10,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10
138.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
10,10
Економія при броні:
-0,10 грн
10,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 121-Б
139.4 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
10,10
Економія при броні:
-0,10 грн
10,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Терещенківська, 27-А
139.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
10,00
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Лисиченко Марії, 21
140.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
10,10
Економія при броні:
-0,10 грн
10,00
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Царичанка, вул. Царичанська, 134-А
141.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G27 №1
Допомога-I
2,30
грн
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КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G25 №1
Допомога-I
2,30
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Бєхтерева, 1
147.4 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
10,10
Економія при броні:
-0,10 грн
10,00
грн
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