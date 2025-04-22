Канюля внутрішньовенна метелик Медікеа
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 113 аптеках у Чернігів
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G18 №1
Допомога-I
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Мена, вул. Мазепи Гетьмана, 2-Б
63.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G18 №1
Допомога-I
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Димер, вул. Соборна, 11
104.7 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 78
113.7 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 18
122.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G22 №1
Допомога-I
9,30
Економія при броні: -0,06 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
122.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G22 №1
Допомога-I
13,90
Економія при броні: -4,66 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хоткевича Гната, 8
124.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Краківська, 13
124.7 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G22 №1
Допомога-I
13,40
Економія при броні: -4,85 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Кирилівська, 116-А
126.4 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G22 №1
Допомога-I
13,40
Економія при броні: -4,85 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сосницька, 19-В
126.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Русанівська / Русанівський, 8/2
127.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G18 №1
Допомога-I
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
127.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G22 №1
Допомога-I
9,60
Економія при броні: -3,65 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
128.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G22 №1
Допомога-I
13,90
Економія при броні: -4,66 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
128.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
128.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G22 №1
Допомога-I
13,90
Економія при броні: -4,66 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
129.3 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G22 №1
Допомога-I
13,90
Економія при броні: -4,66 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 16-А
129.4 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Центральна, 2-А
131.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
131.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G22 №1
Допомога-I
14,70
Економія при броні: -4,80 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 104
131.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G22 №1
Допомога-I
9,60
Економія при броні: -3,65 грн