Канюля внутрішньовенна метелик Медікеа
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Харків
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 7
5.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 52
8.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G18 №1
Допомога-I
Сімейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 152/1
4.7 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G22 №1
Допомога-I
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Кегичівка, вул. Миру, 30-А
85.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Берестин, вул. Шиндлера, 91
89.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Полтава, вул. Мазепи Івана, 36
134.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G18 №1
Допомога-I
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Самар, вул. Гетьманська, 57
166.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
10,10
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Самар, вул. Гетьманська, 38
166.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Самар, вул. Гетьманська, 34
166.7 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
10,10
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Самар, вул. Гетьманська, 35
166.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
10,10
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Самар, вул. Гідності, 19-А
167.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
10,10
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Самар, вул. Гідності, 50
167.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Царичанка, вул. Царичанська, 134-А
172.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G25 №1
Допомога-I
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G27 №1
Допомога-I
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Дніпро, вул. Лисиченко Марії, 21
185.4 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
10,10
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Бєхтерева, 1
185.4 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
10,10
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 121-Б
185.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
10,10
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Терещенківська, 27-А
185.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Л
188.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Б
188.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
10,10
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
190.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
10,10
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 119-Д
190.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
10,10
Економія при броні: -0,10 грн