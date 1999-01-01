Київ
Канюлі
канюлі внутрішньовенні
Медичні вироби
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Вироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тіла
Канюлі
канюлі внутрішньовенні
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Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon
20g (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
від
12,75
грн
в 432 аптеках
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КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА BD VENFLON
22g 0,8 х 25 мм №1
Бектон Дікінсон
від
24,70
грн
в 239 аптеках
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Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon
18g (1,3 х 45 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
від
15,40
грн
в 207 аптеках
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Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon
24g (0.7 х19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
від
17,86
грн
в 204 аптеках
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Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon
22g (0,9 х 25 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
від
17,91
грн
в 178 аптеках
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КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА BD VENFLON
18g 1,2 х 45 мм №1
Бектон Дікінсон
від
15,10
грн
в 135 аптеках
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Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon
26g (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
від
18,18
грн
в 126 аптеках
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КАНЮЛЯ ВНУТРИШНЬОВЕННА VASOFIX
G22 (0,9 х 25 мм) №1
Б. Браун
від
21,10
грн
в 115 аптеках
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Канюля внутрішньовенна з крилами та отвором
2b 22g (0,9 х 25 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
від
14,90
грн
в 111 аптеці
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КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE"
G24 №1
Medica Project
від
7,80
грн
в 83 аптеках інших міст
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КАНЮЛЯ ВНУТРИШНЬОВЕННА VASOFIX
G20 (1,1 х 33 мм) №1
Б. Браун
від
20,35
грн
в 82 аптеках
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Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon
24g (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
від
17,14
грн
в 77 аптеках
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КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА BD VENFLON
20g 1,0 х 32 мм №1
Бектон Дікінсон
від
26,16
грн
в 65 аптеках
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ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX
Типу "метелик" g 23 №1
Chirana T. Injecta
від
2,95
грн
в 57 аптеках інших міст
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КАНЮЛЯ ВНУТРИШНЬОВЕННА VASOFIX
G18 (1,3 х 45 мм) №1
Б. Браун
від
21,94
грн
в 49 аптеках
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КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE"
G26 фіолетовий з гідрофобним фільтром №1
Допомога-I
від
6,60
грн
в 34 аптеках
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Канюля внутрішньовенна "Medicare" одноразового використання з крильцями та ін'єкційним клапаном
G20 s-ivc-wi-20 №1
Допомога-I
від
6,80
грн
в 31 аптеці
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Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon
26g (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
від
20,16
грн
в 31 аптеці
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КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА BD VENFLON
18g 1,2 х 32 мм №1
Бектон Дікінсон
від
26,04
грн
в 24 аптеках
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Канюля внутрішньовенна з крилами та отвором
Mp medplast proflon зелений 24g №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
від
30,00
грн
в 21 аптеці інших міст
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Форма випуску
14G
14G (2,1 х 45 мм)
16G
16G (1,7 x 45 мм)
16G х 1 3/4", 45 мм
17G
17G х 1 3/4", 45 мм
18G
18G (1,3 x 32 мм)
18G (1,3 х 45 мм)
18G х 1 1/4", 32 мм
18G х 1 3/4", 45 мм
20G
20G (1,1 x 32 мм)
20G (1,1 х 32 мм)
20G (1,1 х 33 мм)
20G х 1 1/4", 32 мм
22G
22G (0,9 х 25 мм)
22G х 1", 25 мм
24 GA 0,7 х 19 мм
24G
24G (0,7 х 19 мм)
24G (0.7 х19 мм)
24G х 3/4", 19 мм
26 GA 0,6 х 19 мм
26G
26G (0,6 x 19 мм)
26G х 3/4", 19 мм
2B
4269071, G 24x 3/4”, 0,7x19 мм
G14
G14 (2,2 х 50 мм)
G16
G16 (1,7 х 45 мм)
G16 (1,7 х 50 мм)
G17 (1,5 х 45 мм)
G18
G18 (1,3 х 33 мм)
G18 (1,3 х 45 мм)
G20
G20 (1,1 х 32 мм)
G20 (1,1 х 33 мм)
G21
G22
G22 (0,9 х 25 мм)
G23
G24
G24 (0,7 х 19 мм)
G25
G26
G26 (0,6 х 19 мм)
G27
GA 20
MP MedPlast Proflon
типу "Метелик"
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Пакування
PUR Quick Flashback
блакитний
жовтий
зелений
рожевий
фіолетовий
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Кількість штук в упаковці
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Виробник
Becton Dickinson
Chirana T. Injecta
Global Medikit
Medic-o-planet
Medica Project
Poly Medicure
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
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