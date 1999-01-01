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Канюлі

канюлі внутрішньовенні

Медичні вироби

07Вироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тіла

Канюлі
канюлі внутрішньовенні
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Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon
20g (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
від 12,75 грн
в 432 аптеках
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КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА BD VENFLON
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА BD VENFLON
22g 0,8 х 25 мм №1
Бектон Дікінсон
від 24,70 грн
в 239 аптеках
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Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon
18g (1,3 х 45 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
від 15,40 грн
в 207 аптеках
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Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon
24g (0.7 х19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
від 17,86 грн
в 204 аптеках
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Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon
22g (0,9 х 25 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
від 17,91 грн
в 178 аптеках
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КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА BD VENFLON
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА BD VENFLON
18g 1,2 х 45 мм №1
Бектон Дікінсон
від 15,10 грн
в 135 аптеках
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Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon
26g (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
від 18,18 грн
в 126 аптеках
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КАНЮЛЯ ВНУТРИШНЬОВЕННА VASOFIX
КАНЮЛЯ ВНУТРИШНЬОВЕННА VASOFIX
G22 (0,9 х 25 мм) №1
Б. Браун
від 21,10 грн
в 115 аптеках
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Канюля внутрішньовенна з крилами та отвором
Канюля внутрішньовенна з крилами та отвором
2b 22g (0,9 х 25 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
від 14,90 грн
в 111 аптеці
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КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE"
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE"
G24 №1
Medica Project
від 7,80 грн
в 83 аптеках інших міст
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КАНЮЛЯ ВНУТРИШНЬОВЕННА VASOFIX
КАНЮЛЯ ВНУТРИШНЬОВЕННА VASOFIX
G20 (1,1 х 33 мм) №1
Б. Браун
від 20,35 грн
в 82 аптеках
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Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon
24g (0,7 х 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
від 17,14 грн
в 77 аптеках
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КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА BD VENFLON
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА BD VENFLON
20g 1,0 х 32 мм №1
Бектон Дікінсон
від 26,16 грн
в 65 аптеках
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ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX
ІНТРАВЕНОЗНА КАНЮЛЯ CHIRAFLEX
Типу "метелик" g 23 №1
Chirana T. Injecta
від 2,95 грн
в 57 аптеках інших міст
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КАНЮЛЯ ВНУТРИШНЬОВЕННА VASOFIX
КАНЮЛЯ ВНУТРИШНЬОВЕННА VASOFIX
G18 (1,3 х 45 мм) №1
Б. Браун
від 21,94 грн
в 49 аптеках
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КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE"
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE"
G26 фіолетовий з гідрофобним фільтром №1
Допомога-I
від 6,60 грн
в 34 аптеках
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Канюля внутрішньовенна "Medicare" одноразового використання з крильцями та ін'єкційним клапаном
Канюля внутрішньовенна "Medicare" одноразового використання з крильцями та ін'єкційним клапаном
G20 s-ivc-wi-20 №1
Допомога-I
від 6,80 грн
в 31 аптеці
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Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon
Канюля внутрішньовенна дитяча MP MedPlast Nanoflon
26g (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
від 20,16 грн
в 31 аптеці
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КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА BD VENFLON
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА BD VENFLON
18g 1,2 х 32 мм №1
Бектон Дікінсон
від 26,04 грн
в 24 аптеках
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Канюля внутрішньовенна з крилами та отвором
Канюля внутрішньовенна з крилами та отвором
Mp medplast proflon зелений 24g №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
від 30,00 грн
в 21 аптеці інших міст
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