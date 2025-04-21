Канюля внутрішньовенна метелик Медікеа
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках у Вінниця
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Синьоводська, 140
3.3 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новодністровськ, кв-л 4-й, 6
106.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Вайсера, 28
111.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 30
113.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 104
115.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Дунаївці, вул. Лендера Франца, 28/4
124.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 39
136.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 44/1
138.4 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Лесі Українки, 28
152.7 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
Аптека
Ізяслав, вул. Хмельницького Богдана, 53
155.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гримайлів, вул. Мазепи, 2
180.3 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Клавдієво-Тарасове, вул. Привокзальна, 2
184.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миронівка, вул. Перемоги, 10
185.3 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G18 №1
Допомога-I
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Центральна, 2-А
189.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 104
191.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G22 №1
Допомога-I
9,60
Економія при броні: -3,65 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 47
192.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G22 №1
Допомога-I
9,30
Економія при броні: -3,35 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хороброго Святослава, 5
192.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G22 №1
Допомога-I
13,90
Економія при броні: -4,66 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тарасівці, вул. Центральна, 139-А
193.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Голосіївська, 13-А
194.4 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
196.4 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА ТИПУ "BUTTERFLY" "MEDICARE" G22 №1
Допомога-I
13,90
Економія при броні: -4,66 грн