Оливкова олія обволікає слизову і перешкоджає її пересиханню.

Персикова олія пом’якшує, живить, зволожує слизову оболону носових ходів і шкіру під носом, що дуже важливо при подразненні, запаленні на фоні риніту; тонізує стінки судин носа, зміцнює їх, робить більш проникаючими, а отже, зменшує набряк слизової оболонки; знімає запалення і гіперемію завдяки знезаражуючій дії; є антиоксидантом та імуномодулятором, підвищує місцевий імунітет; усуває неприємні відчуття (сухіть, печіння, свербіж), які розвиваються на фоні вірусного риніту; допомагає розм’якшити сухі кірки і легко видалити їх, в тому числі при атрофічному риніті, а також при нежиті у маленьких дітей.

Евкаліптова олія має антибактеріальний і протизапальний ефект.

Евкаліптол підсилює дренажну функцію миготливого епітелію дихальних шляхів, полегшує утворення і виділення мокротиння.

Олія виноградних кісточок має бактерицидну, противірусну, імуномодулюючу, ранозагоюючу, в’яжучу і протизапальну дію.

Олія абрикосових кісточок зміцнює стінки судин носа.

Екстракт кориці є сильним антисептиком і використовується для лікування фарингітів, тонзилітів, ангіни, його додають у розчини для полоскання або інгаляцій.

Гвоздика використовується для якнайшвидшого відділення слизу (природного прочищення горла).

Лавандова олія надає розслаблюючу і заспокійливу дію на нервову систему.