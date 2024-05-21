Апіфарм антихрап (APIPHARM) (305658) - інструкція із застосування Косметичні засоби
Апіфарм антихрап інструкція із застосування
Показання до застосування
Рекомендується як засіб для попередження сухості слизової порожнини носа. Протидіє процесу хропіння.
Склад
Олія виноградних кісточок, абрикосова або персикова олія, екстракт оману, екстракт кориці, екстракт гвоздики, ефірна олія евкаліпту, ефірна олія лаванди, оливкова олія.
Опис діючих речовин
Оливкова олія обволікає слизову і перешкоджає її пересиханню.
Персикова олія пом’якшує, живить, зволожує слизову оболону носових ходів і шкіру під носом, що дуже важливо при подразненні, запаленні на фоні риніту; тонізує стінки судин носа, зміцнює їх, робить більш проникаючими, а отже, зменшує набряк слизової оболонки; знімає запалення і гіперемію завдяки знезаражуючій дії; є антиоксидантом та імуномодулятором, підвищує місцевий імунітет; усуває неприємні відчуття (сухіть, печіння, свербіж), які розвиваються на фоні вірусного риніту; допомагає розм’якшити сухі кірки і легко видалити їх, в тому числі при атрофічному риніті, а також при нежиті у маленьких дітей.
Евкаліптова олія має антибактеріальний і протизапальний ефект.
Евкаліптол підсилює дренажну функцію миготливого епітелію дихальних шляхів, полегшує утворення і виділення мокротиння.
Олія виноградних кісточок має бактерицидну, противірусну, імуномодулюючу, ранозагоюючу, в’яжучу і протизапальну дію.
Олія абрикосових кісточок зміцнює стінки судин носа.
Екстракт кориці є сильним антисептиком і використовується для лікування фарингітів, тонзилітів, ангіни, його додають у розчини для полоскання або інгаляцій.
Гвоздика використовується для якнайшвидшого відділення слизу (природного прочищення горла).
Лавандова олія надає розслаблюючу і заспокійливу дію на нервову систему.
Спосіб застосування
Два-три рази на день невелику кількість засобу нанести на слизову порожнини носа.
Протипоказання
Індивідуальна чутливість до окремих компонентів.Індивідуальна чутливість до окремих компонентів.
Форма випуску
Флакон 10 мл.
Термін придатності
24 місяці