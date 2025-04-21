Апіфарм антихрап (APIPHARM)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
45,42
Економія при броні: -2,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
44,90
Економія при броні: -1,74 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. 600-Річчя / Келецька, 50/49
5.2 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
44,82
Економія при броні: -4,46 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Житомирська, 18
73.8 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
44,97
Економія при броні: -3,88 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Віньківці, вул. Патріотів України, 13/2
94.5 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 57/1
111.5 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
45,61
Економія при броні: -2,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 3
111.8 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
49,42
Економія при броні: -1,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 39
114.3 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
50,64
Економія при броні: -2,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Бершадь, вул. Мудрого Ярослава, 3
122.9 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
45,23
Економія при броні: -2,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
131.7 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
50,33
Економія при броні: -2,53 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 155-А
131.9 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
46,05
Економія при броні: -3,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Умань, вул. Незалежності, 2-А
137.1 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
44,66
Економія при броні: -4,63 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
137.6 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
59,00
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 65
138.3 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
44,75
Економія при броні: -1,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Фастів, вул. Галафєєва, 43
139.5 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
44,70
Економія при броні: -1,55 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 25-А
152.1 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
45,49
Економія при броні: -2,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 33/36
152.1 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
45,91
Економія при броні: -2,89 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кам'янець-Подільський, вул. Драгоманова, 14-А
152.2 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
48,05
Економія при броні: -1,91 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Звягель, вул. Шевченка, 7
163.1 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
46,05
Економія при броні: -3,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Звягель, вул. Шевченка, 8
163.1 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
45,33
Економія при броні: -2,28 грн