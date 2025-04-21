Апіфарм антихрап (APIPHARM)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 31 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
50,27
Економія при броні: -2,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
45,97
Економія при броні: -3,01 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
45,08
Економія при броні: -2,06 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
46,09
Економія при броні: -3,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
45,80
Економія при броні: -2,83 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
46,15
Економія при броні: -3,19 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
45,30
Економія при броні: -2,68 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
50,40
Економія при броні: -5,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
44,61
Економія при броні: -1,63 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
46,02
Економія при броні: -2,99 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
44,88
Економія при броні: -2,26 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
44,86
Економія при броні: -2,24 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 56
3.8 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
52,73
Економія при броні: -2,91 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
53,08
Економія при броні: -3,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
4.1 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
50,38
Економія при броні: -2,56 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Аркасівська, 19
4.1 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
45,22
Економія при броні: -2,17 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/2
4.1 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
50,90
Економія при броні: -3,04 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Декабристів, 16
4.1 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
45,55
Економія при броні: -2,59 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35-А
4.3 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
44,49
Економія при броні: -1,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35/1
4.3 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
45,67
Економія при броні: -2,67 грн