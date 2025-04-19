Апіфарм антихрап (APIPHARM)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Львів
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
50,24
Економія при броні: -2,67 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
45,55
Економія при броні: -2,58 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
2.3 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
46,14
Економія при броні: -3,12 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
3.4 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
46,15
Економія при броні: -3,18 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
3.6 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
45,38
Економія при броні: -2,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
3.8 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
45,23
Економія при броні: -2,21 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 8
6.0 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
45,43
Економія при броні: -2,43 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
6.1 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
44,57
Економія при броні: -1,59 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рудне, вул. Огієнка Івана, 14
10.0 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
44,53
Економія при броні: -1,49 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Корчака, 1/3
65.4 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
48,40
Економія при броні: -2,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 27
72.0 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
49,90
Економія при броні: -2,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сокаль, вул. Тартаківська, 5
73.7 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
44,70
Економія при броні: -1,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 1
92.9 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
45,13
Економія при броні: -2,09 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 65
114.3 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
44,69
Економія при броні: -1,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 37-А
118.3 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
46,12
Економія при броні: -3,15 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, просп. Злуки, 4-А
119.1 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
44,48
Економія при броні: -1,52 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Київська, 9-А
121.0 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
47,18
Економія при броні: -1,43 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
121.1 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
58,00
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременець, вул. Дубенська, 142-А
125.5 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
45,89
Економія при броні: -2,78 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бучач, вул. Галицька, 62
131.8 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
50,48
Економія при броні: -1,70 грн