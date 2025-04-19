Апіфарм антихрап (APIPHARM)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 58 аптеках у Дніпро
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
50,76
Економія при броні: -2,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
45,76
Економія при броні: -2,77 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
45,43
Економія при броні: -2,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
48,86
Економія при броні: -1,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
46,15
Економія при броні: -3,18 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
45,30
Економія при броні: -2,34 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
4.2 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
49,20
Економія при броні: -1,85 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
58,00
Економія при броні: -12,00 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 7
4.4 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
49,50
Економія при броні: -4,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
4.5 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
47,87
Економія при броні: -2,62 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Привокзальна, 3
4.6 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
49,18
Економія при броні: -1,88 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.6 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
55,49
Економія при броні: -1,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
4.7 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
49,83
Економія при броні: -2,51 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 102
4.9 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
45,34
Економія при броні: -2,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 110
5.0 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
44,63
Економія при броні: -1,61 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
5.1 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
45,76
Економія при броні: -2,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
5.5 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
58,52
Економія при броні: -2,52 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
6.4 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
45,03
Економія при броні: -2,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
6.5 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
47,19
Економія при броні: -1,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
6.5 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
47,76
Економія при броні: -2,54 грн