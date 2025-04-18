Апіфарм антихрап (APIPHARM)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 56 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
45,37
Економія при броні: -2,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
44,88
Економія при броні: -1,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
44,53
Економія при броні: -1,52 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
46,01
Економія при броні: -2,97 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
2.6 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
62,40
Економія при броні: -16,16 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
2.9 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
45,21
Економія при броні: -2,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
3.1 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
46,09
Економія при броні: -1,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 14
4.4 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
45,09
Економія при броні: -2,09 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Русанівська / Русанівський, 8/2
5.1 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
50,40
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 6-А
5.2 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
44,78
Економія при броні: -1,81 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, наб. Русанівська, 4
5.3 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
49,48
Економія при броні: -3,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
5.3 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
46,49
Економія при броні: -2,83 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 43
5.5 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
45,66
Економія при броні: -2,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шамо Ігоря, 2/7
5.7 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
44,75
Економія при броні: -1,75 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Теліги Олени, 17
5.9 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
46,56
Економія при броні: -2,09 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 125
6.3 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
45,50
Економія при броні: -2,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
6.4 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
45,07
Економія при броні: -2,02 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
6.4 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
45,73
Економія при броні: -4,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 5
6.4 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
44,77
Економія при броні: -1,58 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 15
6.5 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
48,89
Економія при броні: -2,32 грн