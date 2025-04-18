Апіфарм антихрап (APIPHARM)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 43 аптеках у Харків
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
50,40
Економія при броні: -5,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
48,69
Економія при броні: -1,88 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
49,12
Економія при броні: -2,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
45,70
Економія при броні: -2,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
4.3 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
47,30
Економія при броні: -1,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
4.4 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
45,20
Економія при броні: -2,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
46,16
Економія при броні: -3,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
4.7 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
45,82
Економія при броні: -2,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дерев'янка, 56
4.8 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
44,50
Економія при броні: -1,51 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
4.9 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
48,12
Економія при броні: -2,26 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
5.0 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
49,01
Економія при броні: -3,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Старицького, 16
5.1 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
45,54
Економія при броні: -2,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 179
5.1 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
45,02
Економія при броні: -2,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Ювілейний, 32/186
5.1 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
44,74
Економія при броні: -1,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 181-Б
5.2 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
45,42
Економія при броні: -2,40 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 64
5.3 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
47,95
Економія при броні: -2,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 23/1
5.6 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
47,29
Економія при броні: -1,44 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
6.2 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
44,56
Економія при броні: -1,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
6.2 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
45,03
Економія при броні: -2,04 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 1-А
6.2 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
45,54
Економія при броні: -2,56 грн