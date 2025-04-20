Апіфарм антихрап (APIPHARM)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
49,41
Економія при броні: -1,53 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
58,00
Економія при броні: -12,00 грн
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
55,00
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
49,31
Економія при броні: -1,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
49,62
Економія при броні: -1,80 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
49,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
3.9 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
49,32
Економія при броні: -1,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
4.1 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
52,03
Економія при броні: -2,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 28
4.8 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
51,62
Економія при броні: -2,36 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
49,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 1-Г
6.6 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
45,91
Економія при броні: -2,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
7.7 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
44,50
Економія при броні: -1,53 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
55,00
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 13-Б
8.1 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
48,20
Економія при броні: -2,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
8.2 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
48,47
Економія при броні: -2,63 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
58,00
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
49,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
8.9 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
49,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Ювілейний / Героїв 93-й Бригади, 24/1
9.7 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
50,99
Економія при броні: -2,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 15
10.0 км
АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл №1
Фармаком
45,91
Економія при броні: -2,78 грн