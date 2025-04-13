застосування Ремавіру необхідно починати якомога раніше, відразу після появи перших симптомів грипу (підвищена температура тіла, біль у м’язах, головний біль, біль в очах). Терапевтичний ефект більш виражений, якщо прийом препарату розпочато протягом перших 48 год після появи перших симптомів грипу.

Ремавір, таблетки або капсули

Приймати внутрішньо після їди, запиваючи водою.

Лікування при грипі: дорослим та дітям віком від 10 років: по 100 мг (2 таблетки або 1 капсула) 2 рази на добу.

Перед застосуванням препарату у дітей обов’язково слід проконсультуватися з лікарем.

Пацієнтам похилого віку (понад 65 років) — 100 мг (2 таблетки або 1 капсула) 1 раз на добу.

Тривалість курсу лікування — 5 днів.

Профілактика грипу: дорослим та дітям віком від 10 років по 100 мг (2 таблетки або 1 капсула) 2 рази на добу.

Пацієнтам похилого віку та пацієнтам з високим ризиком ускладнень — 100 мг (2 таблетки або 1 капсула) 1 раз на добу.

Прийом препарату слід розпочати на початку епідемії грипу та приймати під час епідемії, але не довше 2 тиж.

Для пацієнтів з порушеннями функції печінки та/або нирок легкого або середнього ступеня тяжкості, якщо необхідно, дозу коригують: 100 мг 1 раз на добу. Необхідно уважно спостерігати за пацієнтами.

Діти. Препарат можна застосовувати у дітей віком від 10 років.

Ремавір 20 мг, порошок дозований

Вміст пакетика розчинити у ½ склянки теплої води і приймати внутрішньо після їди.

Лікування. Дітям віком 1–10 років призначають по 5 мг/кг маси тіла на добу у 2–3 прийоми, але не більше 100 мг Ремавіру 20 мг (5 пакетиків) на добу.

Дітям 11–14 років — 140–160 мг препарату (7–8 пакетиків) на добу за кілька прийомів.

Дітям віком старше 14 років призначають дози для дорослих (застосовують препарат Ремавір, таблетки, у дозуванні 50 мг).

Тривалість курсу лікування — 5 днів.

Діти. Ефективність та безпека застосування препарату у дітей до 1 року не встановлена.

Препарат у даній лікарській формі застосовують у дітей віком 1–14 років.