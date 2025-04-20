Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 607 аптеках у Кривий Ріг
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
172,97
Економія при броні: -7,75 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
204,00
Економія при броні: -21,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Кривий Ріг, вул. Захисників Азовсталі, 8
13.2 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
В містах поряд
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 17/83
42.8 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Покров, вул. Центральна, 32/3
61.0 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Вільногірськ, вул. Центральна, 61
78.4 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
154,56
Економія при броні: -10,34 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кринички, вул. Центральна, 1
94.7 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Знам'янка, вул. Калинова, 134
103.0 км
Ремавір капсули 100 мг блістер №10
Олайнфарм
258,50
Економія при броні: -45,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Знам'янка, вул. Привокзальна, 5-В
103.2 км
Ремавір капсули 100 мг блістер №10
Олайнфарм
258,50
Економія при броні: -45,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
106.3 км
Ремавір капсули 100 мг блістер №10
Олайнфарм
256,30
Економія при броні: -2,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
106.6 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Ремавір капсули 100 мг блістер №30
Олайнфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 2
106.7 км
Ремавір капсули 100 мг блістер №30
Олайнфарм
203,74
Економія при броні: -0,01 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
Ремавір капсули 100 мг блістер №30
Олайнфарм
711,00
Економія при броні: -72,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
113.0 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 55
113.3 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Героїв, 5-А
116.7 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
117.0 км
Ремавір капсули 100 мг блістер №30
Олайнфарм
711,00
Економія при броні: -72,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Дніпро, вул. Старий Шлях, 7
120.3 км
Ремавір капсули 100 мг блістер №10
Олайнфарм
258,50
Економія при броні: -47,60 грн