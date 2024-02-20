лікування: дітям віком від 1 до 10 років призначають по 5 мг/кг маси тіла/добу у 2-3 прийоми, але не більше 100 мг (5 пакетиків)/добу; дітям віком від 11 до 14 років - 140-160 мг (7-8 пакетиків)/добу за кілька прийомів; дітям віком старше 14 років призначають дози для дорослих (застосовують табл. у дозуванні 50 мг), тривалість курсу лікування 5 діб; табл., капс. - лікування та профілактика грипу: дорослим та дітям віком від 10 років: по 100 мг 2 рази на добу; дорослим віком від 65 років - 100 мг 1 раз на добу, тривалість лікування - 5 днів; прийом препарату слід розпочати на початку епідемії грипу та застосовувати під час епідемії, але не довше 2 тижнів.