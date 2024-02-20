РИМАНТАДИН (RIMANTADINUM) Діюча речовина
противірусна дія; активний відносно різних штамів вірусу грипу А (особливо А2 типу) і слабко активний відносно вірусу грипу В; механізм гальмівної дії на розмноження (реплікацію) вірусу грипу А вивчений недостатньо; вибірково взаємодіє з трансмембранним вірусним білком М2, перешкоджаючи виконанню його функції як протонного насоса; запобігання римантадином процесу закислення блокує злиття вірусної оболонки з мембранами ендосом перешкоджає передачі вірусного генетичного матеріалу в цитоплазму клітини; також пригнічує вихід вірусних часток із клітини, тобто перериває транскрипцію вірусного генома; застосування римантадину протягом 2-3 днів до та 6-7 днів після виникнення клінічних проявів грипу типу А знижує захворюваність, вираженість симптомів захворювання і ступінь серологічної реакції; зменшення пропасниці і системних проявів може відбувається при застосуванні препарату протягом 48 год після виникнення перших симптомів грипу; при грипі, спричиненому вірусом В, діє як антитоксичний препарат.
лікування та профілактика грипу А на ранній стадії захворювання у дорослих та дітей віком від 10 років та лікування грипу А на ранній стадії захворювання дітей віком від 1 року (пор.доз.).
лікування: дітям віком від 1 до 10 років призначають по 5 мг/кг маси тіла/добу у 2-3 прийоми, але не більше 100 мг (5 пакетиків)/добу; дітям віком від 11 до 14 років - 140-160 мг (7-8 пакетиків)/добу за кілька прийомів; дітям віком старше 14 років призначають дози для дорослих (застосовують табл. у дозуванні 50 мг), тривалість курсу лікування 5 діб; табл., капс. - лікування та профілактика грипу: дорослим та дітям віком від 10 років: по 100 мг 2 рази на добу; дорослим віком від 65 років - 100 мг 1 раз на добу, тривалість лікування - 5 днів; прийом препарату слід розпочати на початку епідемії грипу та застосовувати під час епідемії, але не довше 2 тижнів.
гіперчутливість до препарату, г.захворювання печінки, г. і хр. захворювання нирок, тиреотоксикоз, фенілкетонурія, періоди вагітності та годування груддю.
нудота, блювання, болі в епігастрії, метеоризм, анорексія; головний біль, запаморочення, безсоння, неврологічні реакції, порушення концентрації уваги; гіпербілірубінемія, АР (шкірне висипання, свербіж, кропив’янка), астенія, тремор, галюцинації, судоми, сплутаність свідомості, атаксія (порушення координації рухів), сонливість, підвищене збудження, депресія, ейфорія, гіперкінез (спонтанні рухи), зміна/втрата смаку, паросмія, серцебиття, АГ, церебросудинні розлади, СН, набряки, порушення провідності серця (блокади), тахікардія, синкопе, кашель, диспное (задишка), бронхоспазм, шум/дзвін у вухах, галакторея.