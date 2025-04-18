Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках у Одеса
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Ремавір капсули 100 мг блістер №30
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251,15
Економія при броні: -40,79 грн
Верона
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Одеса, вул. Бабаджаняна Маршала, 21
4.4 км
Ремавір капсули 100 мг блістер №10
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Радісна, 23-А
4.9 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
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Ремавір капсули 100 мг блістер №30
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Добровольців, 10/6
6.1 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
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Валерія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 13
6.3 км
Ремавір капсули 100 мг блістер №10
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Шампань
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Одеса, просп. Шевченка, 10/1
6.3 км
Ремавір капсули 100 мг блістер №10
Олайнфарм
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 19
6.4 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
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Адмірал
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
6.8 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Аркадія
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Одеса, вул. Савельєва Артура, 24
7.2 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Ремавір капсули 100 мг блістер №10
Олайнфарм
Афродита
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Варненська, 20-Б
7.3 км
Ремавір капсули 100 мг блістер №10
Олайнфарм
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Тополина, 26/1
8.5 км
Ремавір капсули 100 мг блістер №10
Олайнфарм
Вузівська
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Одеса, вул. Шелухіна Сергія, 82
8.7 км
Ремавір капсули 100 мг блістер №10
Олайнфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Левітана, 67/1
9.2 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Ремавір капсули 100 мг блістер №30
Олайнфарм
Діана
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 85
9.6 км
Ремавір капсули 100 мг блістер №10
Олайнфарм
Вікторія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 14
9.9 км
Ремавір капсули 100 мг блістер №10
Олайнфарм
Южна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
10.5 км
Ремавір капсули 100 мг блістер №10
Олайнфарм
Євгенія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 81/1
11.3 км
Ремавір капсули 100 мг блістер №10
Олайнфарм
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 68
11.8 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 71-А
12.0 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 73
12.1 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм