Львів (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Львів
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Ремавір капсули 100 мг блістер №30
Олайнфарм
760,70
Економія при броні: -140,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Яблонської Софії, 8
1.8 км
Ремавір капсули 100 мг блістер №10
Олайнфарм
258,50
Економія при броні: -35,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 171
2.7 км
Ремавір капсули 100 мг блістер №10
Олайнфарм
231,00
Економія при броні: -8,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
2.7 км
Ремавір капсули 100 мг блістер №30
Олайнфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 113
3.3 км
Ремавір капсули 100 мг блістер №10
Олайнфарм
258,50
Економія при броні: -35,80 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 1-Б
3.4 км
Ремавір капсули 100 мг блістер №30
Олайнфарм
629,82
Економія при броні: -18,89 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Володимира Великого, 61
3.5 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
107,85
Економія при броні: -11,80 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Суботівська, 2-А
3.7 км
Ремавір капсули 100 мг блістер №30
Олайнфарм
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Личаківська, 152
3.8 км
Ремавір капсули 100 мг блістер №30
Олайнфарм
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Симоненка Василя, 4
3.9 км
Ремавір капсули 100 мг блістер №30
Олайнфарм
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Патона, 2/7
4.1 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Грінченка, 2-А
4.5 км
Ремавір капсули 100 мг блістер №30
Олайнфарм
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 214
4.5 км
Ремавір капсули 100 мг блістер №30
Олайнфарм
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Патона, 4/1
4.5 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Пулюя Івана, 40
4.7 км
Ремавір капсули 100 мг блістер №10
Олайнфарм
254,20
Економія при броні: -31,50 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 358
5.7 км
Ремавір капсули 100 мг блістер №30
Олайнфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 26
5.9 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
В містах поряд
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Винники, вул. Івасюка, 8-А
8.9 км
Ремавір капсули 100 мг блістер №30
Олайнфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Винники, вул. Галицька, 18
9.0 км
Ремавір капсули 100 мг блістер №10
Олайнфарм
254,20
Економія при броні: -43,30 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Жовква, вул. Запорізька, 13
24.5 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм