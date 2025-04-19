Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Дніпро
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
3.9 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Ремавір капсули 100 мг блістер №30
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232,77
Економія при броні: -23,58 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
6.1 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
6.6 км
Ремавір капсули 100 мг блістер №30
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 4-А
8.8 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
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Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
8.9 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
9.6 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Старий Шлях, 7
12.4 км
Ремавір капсули 100 мг блістер №10
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258,50
Економія при броні: -47,60 грн
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 55
26.3 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
26.9 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
32.3 км
Ремавір капсули 100 мг блістер №30
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711,00
Економія при броні: -72,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Героїв, 5-А
33.6 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кринички, вул. Центральна, 1
38.5 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
64.1 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
64.4 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
208,00
Економія при броні: -21,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 61
70.0 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
154,28
Економія при броні: -10,07 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
70.0 км
Ремавір капсули 100 мг блістер №10
Олайнфарм
254,22
Економія при броні: -40,22 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
70.0 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
115,75
Економія при броні: -18,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 30
71.2 км
Ремавір капсули 100 мг блістер №30
Олайнфарм
507,39
Економія при броні: -86,04 грн