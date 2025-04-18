Харків (адресу не вказано)
Доступно в 612 аптеках у Харків
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Ремавір капсули 100 мг блістер №10
Олайнфарм
258,50
Економія при броні: -43,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
9.0 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чугуїв, вул. Торгова, 3-А
36.0 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Небесної Сотні, 79-А
128.3 км
Ремавір капсули 100 мг блістер №30
Олайнфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Іллінська, 12
145.3 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
231,50
Економія при броні: -36,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Британська, 41
145.7 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Суми, вул. Лесі Українки, 6
148.2 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миргород, вул. Гоголя, 170-Б
189.7 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
154,67
Економія при броні: -10,49 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
190.7 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
190.7 км
Ремавір капсули 100 мг блістер №30
Олайнфарм
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
190.9 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
193.2 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 4-А
194.7 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
195.2 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
196.5 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
196.6 км
Ремавір капсули 100 мг блістер №30
Олайнфарм
711,00
Економія при броні: -72,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Героїв, 5-А
196.7 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Старий Шлях, 7
201.9 км
Ремавір капсули 100 мг блістер №10
Олайнфарм
258,50
Економія при броні: -47,60 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 55
202.6 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
202.8 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм