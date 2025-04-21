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Ремавір (Remavir)
Ремавір (Remavir)
Миколаїв
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
75.2 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
207,60
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
85.1 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
209,88
грн
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Аптека enter
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Фонтанка, вул. Грецька, 2
96.4 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
110,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фонтанка, вул. Чехова, 1/1
96.9 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
180,50
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 113-Г
98.2 км
Ремавір капсули 100 мг блістер №10
Олайнфарм
280,16
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
98.5 км
Ремавір капсули 100 мг блістер №10
Олайнфарм
216,50
грн
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Ремавір капсули 100 мг блістер №30
Олайнфарм
648,00
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
98.7 км
Ремавір капсули 100 мг блістер №30
Олайнфарм
618,52
Економія при броні:
-18,56 грн
599,96
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 88
99.0 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
90,50
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 82
99.2 км
Ремавір капсули 100 мг блістер №30
Олайнфарм
619,50
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 68
99.7 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
197,30
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 75
99.9 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
191,72
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 73
99.9 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
92,80
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 71-А
100.0 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
178,97
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Братське, вул. Вороніна, 39
107.9 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
156,79
грн
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Шампань
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, просп. Шевченка, 10/1
107.9 км
Ремавір капсули 100 мг блістер №10
Олайнфарм
217,00
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Добровольців, 10/6
108.5 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
200,60
грн
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Аркадія
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Савельєва Артура, 24
108.5 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
198,00
грн
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Ремавір капсули 100 мг блістер №10
Олайнфарм
217,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
109.0 км
Ремавір капсули 100 мг блістер №30
Олайнфарм
251,15
Економія при броні:
-40,79 грн
210,36
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 19
109.1 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
197,20
грн
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Адмірал
Відчинено
Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
109.7 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
198,00
грн
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