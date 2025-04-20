Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Ремавір капсули 100 мг блістер №10
Олайнфарм
254,22
Економія при броні: -40,22 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Ремавір капсули 100 мг блістер №10
Олайнфарм
258,50
Економія при броні: -43,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
Ремавір капсули 100 мг блістер №10
Олайнфарм
199,74
Економія при броні: -27,46 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
115,75
Економія при броні: -18,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Магістральна, 70-А
4.3 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
101,87
Економія при броні: -8,57 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Ремавір капсули 100 мг блістер №30
Олайнфарм
660,00
Економія при броні: -66,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
8.3 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
9.7 км
Ремавір капсули 100 мг блістер №30
Олайнфарм
660,00
Економія при броні: -66,30 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 30
10.0 км
Ремавір капсули 100 мг блістер №30
Олайнфарм
507,39
Економія при броні: -86,04 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
11.7 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
208,00
Економія при броні: -21,40 грн
В містах поряд
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
62.3 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
62.8 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 4-А
63.7 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
68.6 км
Ремавір капсули 100 мг блістер №30
Олайнфарм
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
68.8 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
70.1 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
70.2 км
Ремавір капсули 100 мг блістер №30
Олайнфарм
232,77
Економія при броні: -23,58 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Старий Шлях, 7
71.3 км
Ремавір капсули 100 мг блістер №10
Олайнфарм
258,50
Економія при броні: -47,60 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
72.6 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кринички, вул. Центральна, 1
77.8 км
Ремавір таблетки 50 мг №20
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