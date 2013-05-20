Аква Маріс® спрей назальний з насадкою для дітей з профілактичною та гігієнічною метою. Дітям віком від 1 місяця до 1 року по 1–2 впорскування у кожний носовий хід 1–3 рази на добу.

З метою лікування та як допоміжний засіб до базового лікування призначають дітям віком від 1 місяця до 1 року по 2 впорскування у кожний носовий хід по 4 рази на добу.

Без насадки для дітей.

З лікувальною метою.

Дітям віком від 1 до 7 років — 4 рази на добу по 2 впорскування у кожний носовий хід; віком від 7 до 16 років — 4–6 разів на добу по 2 впорскування у кожний носовий хід; дорослим — 4–8 разів на добу по 2–3 впорскування у кожний носовий хід.

Курс лікування становить 1 тиждень.

Із профілактичною метою.

Дітям віком від 1 до 7 років — 1–3 рази на добу по 1–2 впорскування у кожний носовий хід; від

7 до 16 років — 2–4 рази на добу по 2 впорскування у кожний носовий хід; дорослим — 3–6 разів на добу по 2–3 впорскування у кожний носовий хід.

Курс профілактики становить 2 — 4 тижні. Рекомендується повторити курс профілактики через місяць.

Для розм'якшення та видалення носових виділень.

У випадках, коли в носовому проході зібралися значні скупчення носових виділень, Аква Маріс® вприскують у кожний носовий хід пацієнту, який знаходиться у положенні лежачи, повернувши голову на бік. Залишок рідини, що витікає, усувають за допомогою вати або носової хустинки. Процедуру можна повторювати багаторазово, поки скупчення носових виділень, що відклались у носовому ході, не будуть розм'якшені та видалені.