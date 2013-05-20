АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ (AQUA MARIS® NASAL SPRAY) (275303) - інструкція із застосування Медичні вироби
АКВА МАРІС ® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ інструкція із застосування
Лікарська форма
Спрей назальний.
Прозорий безбарвний розчин без запаху.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що застосовуються місцево при захворюваннях порожнини носа.
Код АТС R01A X10.
Стерилізована ізотонічна морська вода, що сприяє підтриманню нормального фізіологічного стану слизової оболонки порожнини носа.
Препарат сприяє розрідженню слизу і нормалізації його вироблення у келихоподібних клітинах слизової оболонки носової порожнини.
Мікроелементи, що входять до складу препарату, покращують функцію миготливого епітелію, який посилює опірність слизової оболонки порожнини носа і придаткових пазух до проникнення патогенних бактерій і вірусів.
При алергічних і вазомоторних ринітах препарат сприяє змиванню і видаленню алергенів і гаптенів зі слизової оболонки носа, зменшенню місцевого запального процесу. Аква Маріс®, що застосовується з гігієнічною метою, сприяє очищенню слизової оболонки носа від вуличного і кімнатного пилу.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонента препарату. Дитячий вік до 1 року для лікарської форми без насадки для дітей. Дитячий вік до 1 місяця для лікарської форми з насадкою для дітей.
Спосіб застосування та дози
Аква Маріс® спрей назальний з насадкою для дітей з профілактичною та гігієнічною метою. Дітям віком від 1 місяця до 1 року по 1–2 впорскування у кожний носовий хід 1–3 рази на добу.
З метою лікування та як допоміжний засіб до базового лікування призначають дітям віком від 1 місяця до 1 року по 2 впорскування у кожний носовий хід по 4 рази на добу.
Без насадки для дітей.
З лікувальною метою.
Дітям віком від 1 до 7 років — 4 рази на добу по 2 впорскування у кожний носовий хід; віком від 7 до 16 років — 4–6 разів на добу по 2 впорскування у кожний носовий хід; дорослим — 4–8 разів на добу по 2–3 впорскування у кожний носовий хід.
Курс лікування становить 1 тиждень.
Із профілактичною метою.
Дітям віком від 1 до 7 років — 1–3 рази на добу по 1–2 впорскування у кожний носовий хід; від
7 до 16 років — 2–4 рази на добу по 2 впорскування у кожний носовий хід; дорослим — 3–6 разів на добу по 2–3 впорскування у кожний носовий хід.
Курс профілактики становить 2 — 4 тижні. Рекомендується повторити курс профілактики через місяць.
Для розм'якшення та видалення носових виділень.
У випадках, коли в носовому проході зібралися значні скупчення носових виділень, Аква Маріс® вприскують у кожний носовий хід пацієнту, який знаходиться у положенні лежачи, повернувши голову на бік. Залишок рідини, що витікає, усувають за допомогою вати або носової хустинки. Процедуру можна повторювати багаторазово, поки скупчення носових виділень, що відклались у носовому ході, не будуть розм'якшені та видалені.
Передозування
Випадки передозувань відсутні.
Побічні ефекти
Можливі алергічні реакції.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Оскільки препарат системно не впливає на організм, взаємодія з іншими лікарськими засобами не відзначалася. Можливе застосування з іншими лікарськими засобами, що використовуються для лікування риніту.
Термін придатності
3 роки.
Умови зберігання
Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
Упаковка
По 30 мл у скляному флаконі з дозуючим пристроєм; 1 скляний флакон з дозуючим пристроєм у картонній коробці.
По 50 мл у балончику з насадкою для дітей; 1 балончик з насадкою для дітей у картонній коробці.
По 50 мл у балончику; 1 балончик у картонній коробці.
По 100 мл у балончику; 1 балончик у картонній коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.