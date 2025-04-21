АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ (AQUA MARIS® NASAL SPRAY)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 126 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
207,70
Економія при броні: -47,92 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний балончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
272,87
Економія при броні: -59,41 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
383,07
Економія при броні: -75,79 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
206,90
Економія при броні: -43,30 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний балончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
272,70
Економія при броні: -57,10 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
396,10
Економія при броні: -109,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
196,57
Економія при броні: -35,85 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний балончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
259,01
Економія при броні: -54,28 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
381,90
Економія при броні: -96,82 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний балончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний балончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний балончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний балончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
207,20
Економія при броні: -43,60 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний балончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
273,00
Економія при броні: -57,40 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
394,50
Економія при броні: -108,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
210,93
Економія при броні: -49,88 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний балончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
265,15
Економія при броні: -52,75 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
402,68
Економія при броні: -118,02 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
206,85
Економія при броні: -45,80 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний балончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
270,47
Економія при броні: -58,07 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
383,40
Економія при броні: -98,74 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
213,70
Економія при броні: -50,10 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний балончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
281,30
Економія при броні: -65,70 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
384,50
Економія при броні: -98,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
213,30
Економія при броні: -49,70 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний балончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
281,30
Економія при броні: -65,70 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
394,50
Економія при броні: -108,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
213,30
Економія при броні: -49,70 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний балончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
272,80 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
396,10
Економія при броні: -109,60 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
201,76
Економія при броні: -41,86 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний балончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
265,85
Економія при броні: -54,56 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
378,00
Економія при броні: -93,12 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний балончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний балончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
202,71
Економія при броні: -41,24 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний балончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
264,16
Економія при броні: -51,85 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
391,62
Економія при броні: -106,59 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
212,74
Економія при броні: -51,27 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний балончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
266,22
Економія при броні: -53,91 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
386,13
Економія при броні: -101,10 грн