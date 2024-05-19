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АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл, №1 - Київ (236850) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1148 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
190,50
Економія: -41,08 грн
149,42 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
185,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
142,36 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (2)
160,81 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
161,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (2)
141,29 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (27)
160,17 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (2)
185,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
189,50
Економія: -40,08 грн
149,42 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (4)
222,50
Економія: -62,78 грн
159,72 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
141,76 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (7)
159,44 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
237,20
Економія: -69,58 грн
167,62 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (3)
185,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
185,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (5)
185,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2)
173,39
Економія: -42,55 грн
130,84 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (4)
159,12 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (2)
185,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
159,14 грн