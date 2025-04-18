АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ (AQUA MARIS® NASAL SPRAY)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 371 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний балончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
195,30
Економія при броні: -32,69 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний балончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
271,25
Економія при броні: -74,79 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
371,20
Економія при броні: -86,13 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
214,07
Економія при броні: -50,51 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний балончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
268,84
Економія при броні: -54,09 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
395,37
Економія при броні: -110,22 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
212,20
Економія при броні: -44,40 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний балончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
279,50
Економія при броні: -58,40 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
391,50
Економія при броні: -105,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
212,20
Економія при броні: -44,40 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний балончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
279,50
Економія при броні: -58,40 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
382,30
Економія при броні: -95,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
207,10
Економія при броні: -39,30 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний балончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
272,80
Економія при броні: -51,70 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
396,10
Економія при броні: -109,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний балончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.