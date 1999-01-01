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Сольові розчини для промивання носа

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Сольові розчини для промивання носа
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Хьюмер Гігієна носа - 100% морська вода - спрей назальний - для немовлят і дітей
Хьюмер Гігієна носа - 100% морська вода - спрей назальний - для немовлят і дітей
Спрей назальний балон 150 мл №1
Дельта Медікел
від 329,04 грн
в 938 аптеках
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Хьюмер Монодоза
Хьюмер Монодоза
Краплі назальні, розчин флакон 5 мл №18
Дельта Медікел
від 331,20 грн
в 933 аптеках
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Хьюмер Гігієна носа - 100% морська вода - спрей назальний - для дорослих
Хьюмер Гігієна носа - 100% морська вода - спрей назальний - для дорослих
Спрей назальний балон 150 мл №1
Дельта Медікел
від 351,87 грн
в 915 аптеках
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СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ З МОРСЬКОЮ ВОДОЮ "ПШИК" 0,9% ДЛЯ ДІТЕЙ
СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ З МОРСЬКОЮ ВОДОЮ "ПШИК" 0,9% ДЛЯ ДІТЕЙ
Спрей 0,9 % флакон 100 мл №1
Фармак
від 265,40 грн
в 912 аптеках
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АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ
Краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від 87,82 грн
в 910 аптеках
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Хьюмер Закладений Ніс - Гіпертонічний - 100% морська вода - спрей назальний
Хьюмер Закладений Ніс - Гіпертонічний - 100% морська вода - спрей назальний
Спрей назальний балон 50 мл №1
Дельта Медікел
від 242,58 грн
в 902 аптеках
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АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ
Спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від 131,49 грн
в 898 аптеках
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АКВА МАРІС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ
АКВА МАРІС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ
Спрей назальний флакон 30 мл з дозуючим пристроєм №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від 189,16 грн
в 894 аптеках
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СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ З МОРСЬКОЮ ВОДОЮ "ПШИК" 2,1% ГІПЕРТОНІЧНИЙ
СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ З МОРСЬКОЮ ВОДОЮ "ПШИК" 2,1% ГІПЕРТОНІЧНИЙ
Спрей 2,1 % флакон 100 мл №1
Фармак
від 278,74 грн
в 867 аптеках
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АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ
Спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від 252,98 грн
в 841 аптеці
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АКВА МАРІС® БЕБІ ІНТЕНСИВ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ
АКВА МАРІС® БЕБІ ІНТЕНСИВ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ
Спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від 215,54 грн
в 841 аптеці
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АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ
АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ
Спрей назальний флакон 30 мл з дозуючим пристроєм №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від 187,69 грн
в 826 аптеках
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СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ З МОРСЬКОЮ ВОДОЮ "ПШИК" 0,9% ДЛЯ ДОРОСЛИХ
СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ З МОРСЬКОЮ ВОДОЮ "ПШИК" 0,9% ДЛЯ ДОРОСЛИХ
Спрей 0,9 % флакон 100 мл №1
Фармак
від 272,21 грн
в 750 аптеках
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СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ З МОРСЬКОЮ ВОДОЮ "СПАРКЛІН"
СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ З МОРСЬКОЮ ВОДОЮ "СПАРКЛІН"
Спрей назальний флакон 125 мл №1
Фармак
від 337,14 грн
в 745 аптеках
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АКВА МАРІС® БЕБІ ІНТЕНСИВ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ
АКВА МАРІС® БЕБІ ІНТЕНСИВ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ
Спрей назальний 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від 192,04 грн
в 743 аптеках
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АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ
Спрей назальний 20 мл з дозуючим пристроєм №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від 230,77 грн
в 732 аптеках
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МАРИМЕР® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ ІЗОТОНІЧНИЙ
МАРИМЕР® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ ІЗОТОНІЧНИЙ
Спрей назальний 100 мл стерильно №1
Біокодекс
від 299,82 грн
в 710 аптеках
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АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ
Спрей назальний балончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від 188,13 грн
в 701 аптеці
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МАРИМЕР® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ ГІПЕРТОНІЧНИЙ
МАРИМЕР® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ ГІПЕРТОНІЧНИЙ
Спрей назальний флакон 100 мл №1
Біокодекс
від 311,96 грн
в 686 аптеках
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АКВА МАРІС® ЕКСТРА СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ
АКВА МАРІС® ЕКСТРА СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ
Спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від 332,55 грн
в 660 аптеках
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