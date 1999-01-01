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Сольові розчини для промивання носа
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Хьюмер Гігієна носа - 100% морська вода - спрей назальний - для немовлят і дітей
Спрей назальний балон 150 мл №1
Дельта Медікел
від
329,04
грн
в 938 аптеках
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Хьюмер Монодоза
Краплі назальні, розчин флакон 5 мл №18
Дельта Медікел
від
331,20
грн
в 933 аптеках
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Хьюмер Гігієна носа - 100% морська вода - спрей назальний - для дорослих
Спрей назальний балон 150 мл №1
Дельта Медікел
від
351,87
грн
в 915 аптеках
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СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ З МОРСЬКОЮ ВОДОЮ "ПШИК" 0,9% ДЛЯ ДІТЕЙ
Спрей 0,9 % флакон 100 мл №1
Фармак
від
265,40
грн
в 912 аптеках
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АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ
Краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від
87,82
грн
в 910 аптеках
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Хьюмер Закладений Ніс - Гіпертонічний - 100% морська вода - спрей назальний
Спрей назальний балон 50 мл №1
Дельта Медікел
від
242,58
грн
в 902 аптеках
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АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ
Спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від
131,49
грн
в 898 аптеках
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АКВА МАРІС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ
Спрей назальний флакон 30 мл з дозуючим пристроєм №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від
189,16
грн
в 894 аптеках
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СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ З МОРСЬКОЮ ВОДОЮ "ПШИК" 2,1% ГІПЕРТОНІЧНИЙ
Спрей 2,1 % флакон 100 мл №1
Фармак
від
278,74
грн
в 867 аптеках
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АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ
Спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від
252,98
грн
в 841 аптеці
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АКВА МАРІС® БЕБІ ІНТЕНСИВ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ
Спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від
215,54
грн
в 841 аптеці
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АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ
Спрей назальний флакон 30 мл з дозуючим пристроєм №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від
187,69
грн
в 826 аптеках
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СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ З МОРСЬКОЮ ВОДОЮ "ПШИК" 0,9% ДЛЯ ДОРОСЛИХ
Спрей 0,9 % флакон 100 мл №1
Фармак
від
272,21
грн
в 750 аптеках
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СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ З МОРСЬКОЮ ВОДОЮ "СПАРКЛІН"
Спрей назальний флакон 125 мл №1
Фармак
від
337,14
грн
в 745 аптеках
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АКВА МАРІС® БЕБІ ІНТЕНСИВ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ
Спрей назальний 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від
192,04
грн
в 743 аптеках
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АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ
Спрей назальний 20 мл з дозуючим пристроєм №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від
230,77
грн
в 732 аптеках
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МАРИМЕР® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ ІЗОТОНІЧНИЙ
Спрей назальний 100 мл стерильно №1
Біокодекс
від
299,82
грн
в 710 аптеках
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АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ
Спрей назальний балончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від
188,13
грн
в 701 аптеці
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МАРИМЕР® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ ГІПЕРТОНІЧНИЙ
Спрей назальний флакон 100 мл №1
Біокодекс
від
311,96
грн
в 686 аптеках
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АКВА МАРІС® ЕКСТРА СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ
Спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від
332,55
грн
в 660 аптеках
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Форма випуску
hyal hyper
hyal iso
аер.
аер. назал.
крап.
крап. назал.
крап. назал., р-н
мах 7
набір
пляшка з назал.переход.кришкой
р-н
р-н д/інг.
р-н стерил.
рецепт №1
рецепт №2
спрей
спрей д/носу
спрей назал.
спрей назальний під тиском
суміш
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Дозування
0.1 %
0.9 %
2.1 %
9 мг/мл
100 мл
Пакування
5 мл
10 мл
15 мл
20 мл
30 мл
35 мл
45 мл
50 мл
100 мл
120 мл
125 мл
150 мл
балон 50 мл
балон 100 мл
балон 125 мл
балон 150 мл
балончик 50 мл
контейнер 5 мл
контейнер 20 мл
контейнер полімер. 4 мл
небули 2 мл
небули 5 мл
пакет
пакет 1 г
пакет 2 г
пакетик 6 г
силік. трубка 250 мл
фл. 5 мл
фл. 15 мл
фл. 20 мл
фл. 22 мл
фл. 30 мл
фл. 45 мл
фл. 50 мл
фл. 100 мл
фл. 125 мл
фл. 240 мл
фл. 295 мл
фл. з дозатором 45 мл
фл. з розпилювачем 50 мл
фл. з розпилювачем 100 мл
фл.-крапельн. однораз. 5 мл
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Кількість штук в упаковці
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30
40
50
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Виробник
Biocodex
Cosmosol S.r.l.
Delta Medical Promotions AG
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Gofarm Ltd
Inmunotek S.L.
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
KRKA d.d. Novo Mesto
Medochemie Ltd
Pharmacosmetic-Diafarm
Pharmalink
Pharmaster
S.I.M.S S.R.L.
Xlear Inc.
ІЛАН ФАРМ
Аптека Гаєвського
Беркана Плюс
ВАЛАРТИН ФАРМА
Віола
Вітаміни
Георг Биосистемы
ДЖЕРЕЛА ЗДОРОВЬЯ
Здравник
Корпорация Артериум
Ксантис Фарма
Лаб. Жільбер
Медицинский центр М.Т.К.
Микрофарм
Новартіс Консьюмер Хелс СА
Орландо Лтд
Сперко Украина
Фармак
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
Флорі Спрей
Юрия-Фарм
Юрія-Фарм
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