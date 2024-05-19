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АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл, №1 - Київ (429965) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1013 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (4)
337,99
Економія: -66,29 грн
271,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (3)
322,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (3)
322,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
269,51 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
261,43 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (27)
297,44 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (2)
322,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (8)
337,99
Економія: -66,29 грн
271,70 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
410,40
Економія: -104,06 грн
306,34 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
262,17 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (3)
278,26 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
382,70
Економія: -97,02 грн
285,68 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
322,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (3)
322,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (3)
322,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (5)
330,46
Економія: -63,48 грн
266,98 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
287,09 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (4)
292,25 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (2)
341,92
Економія: -96,75 грн
245,17 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
323,99
Економія: -52,29 грн
271,70 грн