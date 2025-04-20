АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ (AQUA MARIS® NASAL SPRAY)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 181 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
214,50
Економія при броні: -51,20 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний балончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
281,30
Економія при броні: -66,30 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
393,70
Економія при броні: -107,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
198,70
Економія при броні: -38,06 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний балончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
258,77
Економія при броні: -47,57 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
381,84
Економія при броні: -96,57 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
194,00
Економія при броні: -20,00 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний балончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
257,00
Економія при броні: -30,00 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
354,00
Економія при броні: -37,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
198,78
Економія при броні: -18,47 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний балончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
259,92
Економія при броні: -50,15 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
379,88
Економія при броні: -45,52 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
216,29
Економія при броні: -55,95 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний балончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
260,08
Економія при броні: -48,66 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
378,25
Економія при броні: -93,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
194,57
Економія при броні: -34,59 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний балончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
269,86
Економія при броні: -59,98 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
378,01
Економія при броні: -93,89 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
198,16
Економія при броні: -38,13 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний балончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
261,10
Економія при броні: -51,22 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
383,93
Економія при броні: -99,81 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
213,30
Економія при броні: -50,00 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний балончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
281,30
Економія при броні: -66,30 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
394,50
Економія при броні: -108,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
196,89
Економія при броні: -36,91 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний балончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
259,43
Економія при броні: -49,55 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
380,44
Економія при броні: -96,32 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний балончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
212,43
Економія при броні: -61,66 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний балончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
279,69
Економія при броні: -68,35 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
377,79
Економія при броні: -98,83 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
205,10
Економія при броні: -41,80 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний балончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
272,70
Економія при броні: -57,70 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
377,20
Економія при броні: -90,70 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний балончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
202,49
Економія при броні: -51,72 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний балончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
263,38
Економія при броні: -52,04 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
388,13
Економія при броні: -109,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
208,41
Економія при броні: -57,64 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний балончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
263,31
Економія при броні: -51,97 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
384,02
Економія при броні: -105,06 грн