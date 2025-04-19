АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ (AQUA MARIS® NASAL SPRAY)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 288 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
199,10
Економія при броні: -26,77 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний балончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
258,52
Економія при броні: -21,39 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
373,18
Економія при броні: -47,63 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
200,42
Економія при броні: -28,09 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний балончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
264,08
Економія при броні: -26,95 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
387,16
Економія при броні: -61,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
200,33
Економія при броні: -20,02 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний балончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
263,96
Економія при броні: -26,49 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
382,84
Економія при броні: -39,66 грн
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
1.7 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
206,80 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний балончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
272,70
Економія при броні: -57,50 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
381,70
Економія при броні: -95,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
213,30
Економія при броні: -50,10 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний балончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
281,30
Економія при броні: -66,10 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
386,60
Економія при броні: -100,10 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
199,72
Економія при броні: -25,08 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний балончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
265,83
Економія при броні: -46,22 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
377,97
Економія при броні: -72,04 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний балончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
218,61
Економія при броні: -58,91 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний балончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
274,59
Економія при броні: -63,12 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
386,53
Економія при броні: -101,08 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
213,30
Економія при броні: -50,10 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний балончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
281,30
Економія при броні: -66,10 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
393,70
Економія при броні: -107,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
207,50
Економія при броні: -32,86 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний балончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
257,01
Економія при броні: -32,98 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
386,56
Економія при броні: -80,63 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний балончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
199,69
Економія при броні: -25,05 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний балончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
270,62
Економія при броні: -51,01 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
385,84
Економія при броні: -79,91 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
207,20
Економія при броні: -42,06 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний балончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
274,53
Економія при броні: -56,55 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
380,75
Економія при броні: -73,95 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
198,87
Економія при броні: -39,29 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний балончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
262,04
Економія при броні: -50,57 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
386,38
Економія при броні: -101,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
209,47
Економія при броні: -53,92 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний балончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
266,00
Економія при броні: -61,29 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
385,80
Економія при броні: -101,18 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний балончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
196,88
Економія при броні: -27,77 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний балончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
268,94
Економія при броні: -35,38 грн
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
376,14
Економія при броні: -63,61 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний балончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.