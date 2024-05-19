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АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний балончик 50 мл, №1 - Київ (236851) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 835 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
205,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
314,90
Економія: -122,50 грн
192,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
187,98 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
197,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
186,57 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (19)
212,01 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (2)
314,70
Економія: -122,30 грн
192,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (3)
251,99
Економія: -58,95 грн
193,04 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
187,19 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
265,00
Економія: -67,14 грн
197,86 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
314,70
Економія: -122,30 грн
192,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (3)
315,30
Економія: -122,90 грн
192,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (4)
315,30
Економія: -122,90 грн
192,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (3)
221,93
Економія: -36,31 грн
185,62 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
212,88 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (3)
315,30
Економія: -122,90 грн
192,40 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (2)
271,70
Економія: -68,91 грн
202,79 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (2)
302,20
Економія: -109,80 грн
192,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (2)
237,10
Економія: -55,98 грн
181,12 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (2)
226,99
Економія: -33,95 грн
193,04 грн