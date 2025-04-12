СОФОРА ЯПОНСЬКА (SOPHORA JAPONICA)
СОФОРА ЯПОНСЬКА інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: настойка софори японської плодів;
1 флакон містить настойки софори японської плодів (Sophorae japonicae fructus) (1:2) (екстрагент — етанол 48%) 50 мл;
Лікарська форма
Настойка.
Основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина бурого кольору зі специфічним запахом. Допускається утворення осаду при зберіганні.
Фармакотерапевтична група
Антисептичні та дезінфікуючі засоби. Код АТX D08А Х.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Біологічно активні речовини, що містяться в софори японської плодах (рутин, софорозид, геністеїн, кемпферол, кверцетин та інші речовини), зумовлюють протизапальну, антимікробну та трофічну дію лікарського засобу, ущільнюють стінки судин та зменшують їх ламкість.
Фармакокінетика.
Не визначалась.
Показання
Гнійні запальні процеси (рани, трофічні виразки).
Протипоказання
Індивідуальна підвищена чутливість до препарату.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Не відома.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Оскільки до складу препарату входить етанол, настойку не рекомендується застосовувати у період вагітності та годування груддю.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Препарат не впливає на здатність керувати автотранспортом і займатися іншими видами діяльності, що потребують підвищеної концентрації уваги і швидкості психомоторних реакцій.
Лікарський засіб є традиційним лікарським засобом рослинного походження для застосування відповідно до показань, підтверджених тривалим застосуванням.
Спосіб застосування та дози
Застосовують зовнішньо дорослим і дітям віком від 12 років при ранових процесах — у формі аплікацій під пов'язку та зрошень.
Курс лікування залежить від форми, тяжкості захворювання, ефективності препарату, а також від характеру лікування (монотерапія або в комплексі з іншими лікарськими засобами).
Пацієнт повинен проконсультуватися з лікарем, якщо симптоми захворювання не зникли під час застосування лікарського засобу або спостерігаються побічні реакції, не зазначені в інструкції для медичного застосування лікарського засобу.
Діти
Не застосовують дітям до 12 років.
Передозування
Не встановлено.
Побічні реакції
Алергічні реакції (включаючи почервоніння, висипи на шкірі, свербіж).
Термін придатності
3 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 ºС у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 50 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці; по 50 мл у флаконах.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 12430, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Станишівка, вул. Корольова, б. 4.