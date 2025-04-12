Застосовують зовнішньо дорослим і дітям віком від 12 років при ранових процесах — у формі аплікацій під пов'язку та зрошень.

Курс лікування залежить від форми, тяжкості захворювання, ефективності препарату, а також від характеру лікування (монотерапія або в комплексі з іншими лікарськими засобами).

Пацієнт повинен проконсультуватися з лікарем, якщо симптоми захворювання не зникли під час застосування лікарського засобу або спостерігаються побічні реакції, не зазначені в інструкції для медичного застосування лікарського засобу.