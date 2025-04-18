СОФОРА ЯПОНСЬКА (SOPHORA JAPONICA)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Одеса
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 41-А
5.6 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
43,31
Економія при броні: -2,07 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
6.2 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
44,46
Економія при броні: -1,54 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Левітана, 67/1
9.2 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
9.3 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
46,97
Економія при броні: -1,41 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Архітекторська, 22
11.6 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
13.0 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
50,38
Економія при броні: -1,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 100/1
13.2 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
50,32
Економія при броні: -1,64 грн
Соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148/1
3.4 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лиманка, ж/м Радужний, 4
9.1 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лиманка, перех. Гранітна / Радужний, 2/26
9.5 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кілія, вул. Гагарінська, 84
159.4 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кілія, вул. Миру, 38
159.8 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
39,72
Економія при броні: -1,71 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Криве Озеро, вул. Шевченка Тараса, 10
164.9 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Криве Озеро, вул. Шевченка Тараса, 12/3
164.9 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
41,70
Економія при броні: -8,44 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Братське, вул. Вороніна, 39
167.3 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Снігурівка, вул. Центральна, 123-Б
174.1 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Болград, вул. Болгарських Ополченців, 46-А
183.3 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Болград, просп. Соборний, 103-В
183.5 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Саврань, вул. Миру, 68
188.8 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рені, вул. Вознесенська, 159
218.4 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"