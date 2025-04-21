СОФОРА ЯПОНСЬКА (SOPHORA JAPONICA)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Вінниця
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пров. Цегельний, 3
2.3 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
2.9 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
5.0 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
43,23
Економія при броні: -1,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 96-Г
6.0 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тиврів, вул. Вознесінська, 2
24.9 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Немирів, вул. Костельна, 96
38.5 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Немирів, вул. Костельна, 99
38.7 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
44,03
Економія при броні: -6,76 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, вул. Чорновола В'ячеслава, 34
53.2 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 106
67.6 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Томашпіль, вул. Леонтовича Миколи, 2
77.9 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ладижин, вул. Будівельників, 17-А
81.7 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
41,30
Економія при броні: -12,40 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Нова Ушиця, вул. Подільська, 8
99.6 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
41,30
Економія при броні: -8,40 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 7
100.9 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
40,28
Економія при броні: -1,21 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 29
101.0 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Могилів-Подільський, пл. Чорновола В'ячеслава, 2
101.2 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 41
105.1 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
110.3 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
41,40
Економія при броні: -9,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Старокостянтинів, вул. Миру, 21/1
110.6 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
41,30
Економія при броні: -8,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, просп. Миру, 69/1-А
110.6 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
42,02
Економія при броні: -13,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 16
110.6 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
39,28
Економія при броні: -2,36 грн