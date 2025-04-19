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СОФОРА ЯПОНСЬКА (SOPHORA JAPONICA)
СОФОРА ЯПОНСЬКА (SOPHORA JAPONICA)
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Соборна, 6-А
26.4 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
42,71
Економія при броні:
-1,44 грн
41,27
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 3
26.5 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
39,70
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Свободи, 92-А
26.6 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,40
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Стуса Василя, 20
29.0 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,30
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Петриківка, просп. Калнишевського Петра, 24
37.4 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
34,37
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 38
50.9 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
42,27
Економія при броні:
-8,95 грн
33,32
грн
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Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, вул. Театральна, 17
51.1 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
33,46
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Царичанка, вул. Центральна, 109-А
63.7 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,30
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 6
65.3 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,29
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Шевченка, 73/14
67.2 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
34,89
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 21/51
67.4 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
33,46
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Новомиколаївка, вул. Українська, 33
87.9 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,84
Економія при броні:
-1,92 грн
36,92
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Софіївка, вул. Незалежності, 54
93.3 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
33,46
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 45
107.4 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
39,90
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Нові Санжари, вул. Незалежності, 35/14
107.9 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,30
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 54
115.3 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
34,90
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
115.4 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
39,90
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Захисників Азовсталі, 8
121.5 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,13
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Оцерклевича Віктора, 5
126.3 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
39,70
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 3
127.0 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
47,48
Економія при броні:
-1,57 грн
45,91
грн
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