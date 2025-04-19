СОФОРА ЯПОНСЬКА (SOPHORA JAPONICA)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Львів
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
3.0 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
42,17
Економія при броні: -1,27 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
3.4 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 1-Б
3.4 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
47,01
Економія при броні: -1,41 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
4.3 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
42,29
Економія при броні: -1,27 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 103
6.7 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Любисток
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 163
2.6 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сокільники, вул. Трускавецька, 125
5.0 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
42,61
Економія при броні: -1,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рудне, вул. Огієнка Івана, 14
10.0 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
44,10
Економія при броні: -1,36 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жовква, вул. Львівська, 28
24.3 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мостиська, вул. Гайдамацька, 12
62.1 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Івасюка Володимира, 2-В
63.4 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
44,56
Економія при броні: -1,64 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Бандери Степана, 2
64.4 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 54
65.6 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
43,63
Економія при броні: -2,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 14/1
65.8 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
43,13
Економія при броні: -1,82 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 5/1
65.8 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
43,91
Економія при броні: -2,64 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Самбір, вул. Валова, 18-В
69.2 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Шпитальна, 12-Г
69.4 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Моршин, вул. Франка Івана, 48
77.0 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Дзвонарська, 8-А
94.0 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Долина, вул. Грушевського Михайла, 9
96.1 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 87
112.7 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
42,57
Економія при броні: -2,09 грн