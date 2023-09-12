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Активні речовини — “С”СОФОРА ЯПОНСЬКА*& (SOPHORA JAPONICA*&)

СОФОРА ЯПОНСЬКА*& (SOPHORA JAPONICA*&) Діюча речовина

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Знайдено: 3 препарати
Софори японської настойка настоянка, 40 мл, флакон, № 1; Віола
Софори японської настойка Настоянка, 40 мл, флакон, № 1 Віола
В 528 аптеках
від 23,64 грн
Ціни в аптеках
Софори японської настойка настоянка, 50 мл, флакон, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Софори японської настойка Настоянка, 50 мл, флакон, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 295 аптеках
від 28,22 грн
Ціни в аптеках
Софори японської настойка настоянка, 40 мл, флакон, № 1; Фітофарм
Софори японської настойка Настоянка, 40 мл, флакон, № 1 Фітофарм
В 4 аптеках
від 26,23 грн
Ціни в аптеках