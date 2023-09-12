Активні речовини — “С”СОФОРА ЯПОНСЬКА*& (SOPHORA JAPONICA*&) СОФОРА ЯПОНСЬКА*& (SOPHORA JAPONICA*&) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 3 препарати Плитка Список Софори японської настойка Настоянка, 40 мл, флакон, № 1 Віола В 528 аптеках від 23,64 грн Ціни в аптеках Софори японської настойка Настоянка, 50 мл, флакон, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика" В 295 аптеках від 28,22 грн Ціни в аптеках Софори японської настойка Настоянка, 40 мл, флакон, № 1 Фітофарм В 4 аптеках від 26,23 грн Ціни в аптеках Препарати, які містять СОФОРА ЯПОНСЬКА*&