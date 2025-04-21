СОФОРА ЯПОНСЬКА (SOPHORA JAPONICA)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Миколаїв
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Поштова, 118
7.1 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Снігурівка, вул. Центральна, 123-Б
64.5 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 100/1
98.6 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
52,11
Економія при броні: -3,40 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
98.7 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
50,38
Економія при броні: -1,51 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
105.2 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
44,34
Економія при броні: -1,42 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Братське, вул. Вороніна, 39
107.9 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
110.1 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
46,97
Економія при броні: -1,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 41-А
111.4 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
44,12
Економія при броні: -1,37 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Левітана, 67/1
112.2 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
112.4 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лиманка, перех. Гранітна / Радужний, 2/26
113.9 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лиманка, ж/м Радужний, 4
114.0 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Архітекторська, 22
114.4 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
150.5 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
151.1 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Оцерклевича Віктора, 5
157.9 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Захисників Азовсталі, 8
163.8 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Криве Озеро, вул. Шевченка Тараса, 10
166.9 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Криве Озеро, вул. Шевченка Тараса, 12/3
166.9 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
42,72
Економія при броні: -9,44 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 9
174.5 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кропивницький, вул. Академіка Тамма, 3/163
175.0 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"